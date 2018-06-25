الجيش يدمر مخبأين للإرهاب في سكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، وإثر عملية بحث وتمشيط بعين زويت بولاية سكيكدة، مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان مواد غذائية وأغراض أخرى.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت شخصا بحوزته بندقية صيد ومسدسا تقليدي الصنع في غرداية.

في حين أوقفت مفارز أخرى ببرج باجي مختار، 4 بارونات مخدرات أفارقة بحوزتهم 1400 قرص مهلوس، وضبطت مركبة رباعية الدفع وكمية من المواد الغذائية بعين قزام.

من جهة أخرى، يضيف البيان، أوقف حراس السواحل بالقالة، شخصين ضُبط لديهما أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس.

في حين تم توقيف 95 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من عين أمناس والأغواط وتلمسان.