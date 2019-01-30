الجيش يدمر مخبأين للجماعات الإرهابية ببومرداس  

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيفرنيت، بلدية خميس الخشنة، ولاية بومرداس، مخبأين للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة .

وعثر بالمخبأ على بندقيتين رشاشتين من نوع FMPK، و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف .

إضافة إلى أربع مخازن ذخيرة، وبندقية بمنظار مع مخزن ذخيرة و52 قذيفة هاون عيار 82 ملم

وقنبلة مضيئة،28 صمامة مختلفة العيارات.

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (1676) طلقة من مختلف العيارات.