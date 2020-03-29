الجيش يدمر مخبأ للإرهابيين بالبويرة ويحجز 513 كيلوغرام من الكيف بتمنراست

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس ببالأخضرية، بولاية البويرة بالناحية العسكرية الأولى، مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد صيدلانية وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (513) كيلوغرام، فيما ضبط حراس السواحل بتامنتفوست، بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى ، كمية أخرى تُقدر بـ 247,235 كيلوغرام من نفس المادة.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك تاجر مخدرات وضبطت 136كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا كان على متن شاحنة ) محملة بـ(21,8) قنطار من مادة التبغ ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة

جدير بالذكر أن هذه العمليات المنفذة يوم أمس والتي أفضت إلى ضبط كمية إجمالية من الكيف المعالج تُقدر بـ896،235 كيلوغرام