الجيش يدمر مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، مخبأ للإرهابيين، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 11 شخصا، وضبطت 30 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و930 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 6 أشخاص، وضبطوا ثلاث 3 بنادق صي،د وكمية من الخراطيش بكل من باتنة وورڨلة وتيارت.

في حين تم توقيف مهرب بحوزته 3730 وحدة من مادة التبغ بتبسة.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 11شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران.

فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل تمنراست وإن اميناس وعين تموشنت وتبسة.