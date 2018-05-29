الجيش يدمر مخبأ للإرهاب يحوي قنابل في سكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة، أمس، مخبأ للإرهابيين يحوي 5 قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ضبطت 1.6 طن من المواد الغذائية بعين قزام.

فيما أوقف حراس السواحل بالقالة، 6 غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس.

كما حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4500 علبة سجائر ببسكرة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، شخصا بحوزته 3 بنادق صيد وكمية من الذخيرة.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.