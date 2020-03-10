الجيش يدمر 3 قنابل تقليدية الصنع بذراع الميزان في تيزي وزو

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بمنطقة واد أڨرڨور، بلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو ، ثلاث قنابل تقليدية الصنع.

وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني انه وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش مسدسا رشاشا من نوع “كلاشنيكوف” ومخزني ذخيرة و طلقة، كانت مخبأة على متن مركبة لكل الميادين، وذلك خلال دورية استطلاع قرب الشريط الحدودي بإن أمناس.

و أوقفت مفارز للجيش ، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار السادسة، خمسة وعشرون شخصا وحجزت ثلاثة أجهزة كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين ومطرقة ضغط، بالإضافة إلى مركبة لكل الميادين وألف لتر من الوقود الموجهة للتهريب، فيما تم توقيف خمسة عشر مهاجر غير شرعيا من جنسيات مختلفة بتلمسان.