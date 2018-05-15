الجيش يدمر 4 “كازمات” و4 قنابل بـ 3 ولايات

دمّرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر عملية بحث وتفتيش، 4 مخابئ للجماعات الإرهابية و4 قنابل تقليدية الصنع في المدية، البويرة وباتنة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي حجزت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومركبة نفعية بعين أمناس.

فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من برج باجي مختار وعين قزام، 9 مهربيين وضبطوا مركبتين رباعيتي الدفع و3.834 طن من المواد الغدائية و22 مولدا كهربائيا و14 مطرقة ضغط.

من جهة أخرى، تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص بعين تموشنت، وفقا لذات البيان.