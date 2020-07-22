الجيش يدمّر قنبلة تقليدية ومعدّات تستعمل في إعداد المتفجرات بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، خلال عملية بحث وتمشيط في عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدّات تستعمل في إعداد المتفجرات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تمت هذه العملية أمس، أين كشفت ودمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدّات تستعمل في إعداد المتفجرات.

بالإضافة إلى حجز مواد غذائية وألبسة وأفرشة، وذلك أثناء عملية بحث وتمشيط في ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وأضاف البيان بأن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، أوقفت 9 تجار مخدرات وحجزت 9156 قرص مهلوس و 4 مركبات سياحية.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 209 مليون سنتيم، في حين، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا على متن شاحنة محمّلة بـ 12960 وحدة من مختلف المشروبات ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة.

هذا وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة، 18 شخصا وضبطت 8 مركبات رباعية الدفع و 5 مولّدات كهربائية.

بالإضافة إلى 3 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، مع توقيف 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في “عين قزام”.