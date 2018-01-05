الجيش يدمّر مخبأين للإرهاب بباتنة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بمنطقة تيفران بولاية باتنة، مخبأين للإرهاب يحويان مجموعة من الأفرشة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن مفرزة أخرى دمرت 3 قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع الدرك بكل من تلمسان وعين صالح أربعة مروجي مخدرات.

حيث تم حجز 48 كلغ من الكيف المعالج بحوزتهم ، وأكثر من 600 ألف دينار جزائري.

وأضاف البيان، أنه تم حجز 32.4 كلغ من الكيف المعالج و1383 قرصا مهلوسا بكل من الجزائر العاصمة، الشلف، بومرداس والجلفة.

كما تم حجز 31284 لترا من الوقود،من طرف عناصر الجيش،بالتنسيق الدرك بكل من سوق أهراس، تبسة،الطارف وببرج باجي مختار، أدرار.

من جهتها حجزت عناصر درك الوادي و6210 كلغ من التبغ، أما بتلمسان تم حجز 702 وحدة من المشروبات الكحولية.

وبكل من تبسة، برج باجي مختار، عين قزام والوادي،حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي 2.7 طنا من المواد الغدائية وثماني مركبات.

فيما تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسكيكدة وسطيف.