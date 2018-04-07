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الجيش يدمّر مخبأين للإرهاب بسكيكدة

أخبار الجزائر
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الجيش يدمّر مخبأين للإرهاب بسكيكدة
بقلم إيمان ضيف الله

دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة مخبأين للإرهاب بولاية سكيكدة حسب ما أفاد اليوم السبت بيان لوزارة الـدفـاع الوطـني.

وأوضح البيان أنّ عناصر الجيش كشفت ودمّرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة مخبأين للإرهاب يحويان قنبلتين تقليديتي الصنع وكمية من المواد
الغذائية وأغراضا مختلفة”.
من جهة ثانية أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ببشار بارون مخدرات.
كما حجزت 52 كيلوغرام من الكيف المعالج و مركبة.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام أربعة أشخاص وحجزت ست مولدات كهربائية.
بالإضافة إلى 09 أجهزة كشف عن المعادن وجهاز تحديد المواقع وجهاز إتصال
عبر الأقمار الاصطناعية.
وكذا 200 غرام من مادة الديناميت، فيما تم توقيف شخصين وحجز (1080) وحدة من المشروبات بالأغواط

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