الجيش يدمّر 3 قنابل تقليدية الصّنع بكلّ من بومرداس و المدية

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بكل من بومرداس والمدية ثلاث قنابل تقليدية الصنع.

حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب بعد عمليتي بحث وتمشيط بكلّ من بومرداس والمدية.

كشفت ودمّرت مفارز للجيش الوطني الشعبي

ثلاث قنابل تقليدية الصنع”.

و أشار ذات البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في دورية تفقدية قرب الحدود الجزائرية-النيجرية

بمنطقة عين افلحلح بجانت 11 منقبا عن الذهب على متن مركبتين رباعيتي الدفع.

بحوزتهم 3 أجهزة كشف عن المعادن.

مضيفا أنّه خلال هذه العملية تم القضاء على اثنين منهم وإصابة ثالثا بجروح أثناء محاولتهم الفرار وعدم الإمتثال لأوامر التوقف”.

في نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني,

بتمنراست وعين قزام 9 مهربين وضبطت “1.35” طن من المواد الغذائية.

بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و 7 أجهزة كشف عن المعادن ومعدّات التنقيب عن الذهب”.

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بالطارف أربعة 4 غطاسين دون رخصة.

وضبطوا (400) غرام من المرجان وأجهزة للصيد المحظور ومعدات للغطس.