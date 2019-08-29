الجيش يدمّر 4 قنابل تقليدية و 4 مخابئ للإرهابيين

دمّرت مفارز للجيش الوطني 4 قنابل تقليدية و4 مخابئ للجماعات الإرهابية بكل من المدية، عين الدفلى وسيدي بلعباس.

وتمكنت عناصر الجيش من كشف المخابئ والقنابل، إثر عمليات تمشيط متفرقة، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنّ المخابئ الأربعة كانت تحتوي على أغراض مختلفة.

وذكر البيان، أن مفارز للجيش بالتنسيق مع الدرك الوطني، أوقفت تاجري مخدرات بسيدي بلعباس بحوزتهما 19 كغ من الكيف المعالج.

كما تمّ توقيف تاجري مخدرات آخران بحوزتها أكثر من 28 كغ من الكيف المعالج بكل من غرداية وبشار.

و تم توقيف 7 أشخاص و4 شاحنات رباعية الدفع بها 203 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب ببرج باجي مختار.

فيما أوقف عناصر الدرك ببسكرة مهربين اثنين بحوزتهما 9 ألاف وحدة مشروبات و340 كغ من التبغ.

وذكرت وزارة الدفاع في ذات البيان انّه تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالأغواط ومعسكر وبشار.