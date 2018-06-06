الجيش يدّمر مخبأين للجماعات الإرهابية بالبويرة

تمكّنت قوّات الجيش الوطني الشعبي، إثر عملية تمشيط واسعة من كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بالأخضرية ولاية البويرة.

في أقل من 24 ساعة من تدمير مخبأين لعناصر إرهابية بولاية مدية.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة,أحبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بمنطقة بني ونيف الحدوديةولاية بشار ن.ع.3 .

محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة 06 قناطير و35 كيلوغرام من قبل تاجري مخدرات.

وتتواصل ضربات الجيش الوطني الشعبي لدحر معاقل الإرهابيين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثبته عدد الإرهابيين الذين استسلموا وسلّموا أنفسهم للسلطات الأمنية العام الجاري.