الجيش يسترجع رشاشين ثقيلين وقاعدة إطلاق الصواريخ بتمنراست 

اكتشفت مفارز الجيش، اليوم السبت، مخبأ يحتوي على كميات معتبرة من الأسلحة بالشريط الحدودي الجنوبي، بتمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم إسترجاع قاعدة لاطلاق الصواريخ من عيار 107 ملم، ورشاش ثقيل عيار 14.5 ملم وقذفتي vأر بي جي 7.

كما إسترجعت مفارز الجيش رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم ومسند لقاعدة إطلاق صواريخ 107 ملمK مسند رشاش عيار 12.7 ملمK.

وأوقفت مفرزة للجيش بتمنراست، 24شخصا من جنسيات مختلفة، وحجزت 3 سيارات رباعية الدفع، 5 مطارق ضغط، ثلاثة مولدات كهربائية.

بالإضافة إلى 3 أجهزة كشف عن المعادن، 590.9 غرام من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى مواد تفجير.

فيما تم توقيف تاجري مخدرات، بحوزتهم 7570 قرص مهلوس وحجز سيارة.

في نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة، تاجر مخدرات، بحوزته 770 قرص مهلوس.

فيما تم توقيف شخص وحجز بندقية صيد ومسدس تقليدي الصنع.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير شرعية، أوقفت مفرزة للجيش وعناصر حرس الحدود بعين صالح وتلمسان، 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.