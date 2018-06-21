الجيش يسخر كافة الامكانيات لنقل مواضيع البكالوريا وأجوبة المترشحين

اتخذت وزارة الدفاع الوطني جملة من التدابير اللوجيستيكية والتقنية-التنظيمية، بهدف ضمان الشروط الملائمة لتحضير وإجراء ومتابعة امتحانات الباكالوريا عبر كامل التراب الوطني، حسب بيان للوزارة.

ومكنت مجموعة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية، من وضع خطة عمل تشمل جميع الجوانب المتعلقة بتوزيع، عبر الوسائل الجوية العسكرية لمواضيع الامتحانات إلى مختلف المراكز المعنية،

وكذا نقل أجوبة الممتحنين نحو مراكز التصحيح من خلال مرافقة أمنية تضمنها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.

كما مكّن تسخير الوسائل التقنية الملائمة من ضمان المراقبة والتحييد الإلكترونيين لجميع وسائل الاتصال، المؤطرة من طرف مورد بشري مؤهل، من التصدي لكل محاولات بث وتسريب مواضيع الامتحانات عبر شبكات الهاتف والأنترنت،

وهذا بدعم من خلية يقظة دائمة على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية والمكافحة ضد المخالفات المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، يضيف بيان وزارة الدفاع.

ستبقى هذه الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل وزارة الدفاع الوطني وكذا الإمكانات الكبيرة المسخرة، سارية المفعول طيلة فترة إجراء الامتحانات وكذا عملية التصحيح لهذه الدورة 2018.