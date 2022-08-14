الجيش يسخر مروحيات في عمليات إخماد حرائق غابات شنوة بتيبازة

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات شنوة في تيبازة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، “أنه على اثر الحرائق التي اندلعت اليوم في غابات شنوة في ولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريص الوعرة التي يصعب الوصول إليها.”

يشكل إقحام مثل هذا النوع من المروحيات -يضيف المصدر نفسه-، دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في ميدان المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى، والمداشر المنكوبة والتي مكنت من انقاذ وإجلاء العائلات العالقة التي حاصرتها النيران.

كما تبقى هذه العملية التي سخرت لها إضافة إلى المروحيات كافة الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الآليات والجرافات، مستمرة حتى الإخماد النهائي لهذه الحرائق.

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تمكنت مصالح الحماية لولاية جيجل، من إخماد حريق، أتى على 4 هكتارات من الأحراش و الادغال، بمنطقة واد حجاج بالسبت بالشقفة.

وفي بيان لمصالح الحماية أمس السبت، فقد تدخلت فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشقفة، مدعمة بفرق محافظة الغابات مند الساعة 16 و 30 د من مساء الجمعة في إخماد حريق أحراش وأدغال بمنطقة واد حجاج بالسبت بالشقفة.

كما أضاف البيان، أن الفرق المتدخلة عملت على تأمين السكان والتدخل مباشرة في عمليات الاخماد في تضاريس صعبة. لتتمكن الفرق المتدخلة من حصر وإخماد الحريق نهائيا ومنع إنتشارة للمحيط الغابي المجاور.

وفي هذا السياق، قدّرت المساحة المحروقة كتقييم اولي بأربعة هكتارات من الاحراش و الادغال.