الجيش يشارك في حملة تشجير بواد السبع في سيدي بلعباس

شارك اليوم أفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير واسعة بمنطقة واد السبع بلدية واد السبع بولاية سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية. وهذا بمشاركة مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة.

الحملة تم تنظيمها في إطار البرنامج الوطني لإعادة التشجير أين تم غرس 2000 شجيرة على مساحة 2 هكتار.

طالع أيضا: إيدكس 2021: الفريق شنقريحة يعاين أحدث الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية

واصل الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له زيارته لمختلف أقسام معرض الدفاع “EDEX-2021” في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية له إلى مصر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، طاف الفريق بالجناح الصيني أين توقف مطولا وقدمت له شروحات حول مختلف الأنظمة والأسلحة الحديثة المعروضة بالجناح.

لينتقل بعدها الفريق إلى الجناح المخصص لصناعة الدفاع المصرية، وعاين عن كثب الخبرة المصرية المكتسبة في هذا المجال.

كما انتقل الفريق والوفد المرافق له إلى الجناح الصربي بالمعرض. أين تطرق مع العارضين إلى سبل تبادل المعارف والخبرات مع الجانب الصربي في مجال الصناعات العسكرية.

كما تابع الفريق،بالجناح الهندي بالمعرض، عرضا حول آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الهندية في مجال إنتاج منظومات الأسلحة.

ليختتم الفريق زيارته للمعرض “EDEX-2021” بزيارة جناح فدرالية روسيا الذي تعرض فيه أحدث الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الروسية.

طالع أيضا:رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يحل بالقاهرة

هذا وحل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق شنقريحة سيشارك من خلال هذه الزيارة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021”. ويُفتتح المعرض يوم الإثنين. كما يشارك الفريق في هذا المعرض،بصفته ممثلا للرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما كان في استقبال الفريق بمطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء بحري أحمد بدري.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp