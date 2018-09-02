الجيش يضبط بندقيتين نصف آليتين ومسدس آلي في برج باجي مختار وعين قزام

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف ومسدس آلي.

بالإضافة إلى 7 كيلوغرام من المتفجرات (TNT) وكمية من الذخيرة، بكلّ من برج باجي مختار وعين قزام حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد.

وحسب ذات البيان، فإنّ عناصر الجيش كشفت ودمرت مفرزة أخرى 7 قنابل تقليدية الصنع بولاية المدية.

من جهة أخرى أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات بحوزتهما 100 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين أوقفت مفارز أخرى مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(1040) لتر من الوقود بتندوف.

وأوقفت 6 منقبين عن الذهب بحوزتهم 3 مولدات كهربائية و6مطارق ضغط ببرج باجي مختار.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بالوادي 8 قناطير من مادة التبغ، في حين حجزوا كميات معتبرة من مختلف المشروبات تُقدر بــ(17862) وحدة.

وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من وهران ومستغانم وتيارت.

وبعنابةأحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي.

في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.