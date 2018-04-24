الجيش يضبط ترسانة من الأسلحة في ورقلة

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية تفتيش بمنطقة بير كولاس بورقلة، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظار خاص بالقاذف الصاروخي “آر بي جي-7”.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تنمراست وعين قزام.

أوقفوا 6 مهربين وضبطوا مركبيتين رباعيتي الدقع وطن من المواد الغدائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

وضبط حراس السواحل 32.174 كيلوغرام من الكيف المعالج بعنابة.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بارون مخدرات وحجزوا 12.2 كيلوغرام من الكبف بكل من وهران وتلمسان.

من جهة أخرى، يضيف البيان، أحبط عناصر الدرك الوطني بالقالة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 6 أشخاص.