الجيش يضبط سلاح كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني، أمس، 34 مهربا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة في تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار.

بالإضافة إلى شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع، و3000 لتر من الوقود، و12مطرقة ضغط، و9 أجهزة كشف عن المعادن، و5 مولدات كهربائية،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته مسدسا آليا بباتنة.

وبكل من تندوف وتلمسان، أوقفت عناصر الجيش والدرك 4 تجار مخدرات ضُبط بحوزتهم 9,330 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بورقلة، مهربين بحوزتهما 2518 وحدة من مادة التبغ.

كما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وغرداية.