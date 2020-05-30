الجيش يضبط 40 كيلوغرام من المخدرات بتلمسان ويحبط عملية تهريب مواد التنظيف بتمنراست

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ثلاثة أشخاص وضبطت شاحنة وثلاث مركبات رباعية الدفع وأزيد من 100 ألف وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب.

في سياق آخر، أوقف حراس الحدود تاجري مخدرات كما تم ضبط (40) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 489 ألف و600وحدة من الألعاب النارية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب ازيد من 13 الف لتر لتر من الوقود، في حين تم توقيف55 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتبسة.