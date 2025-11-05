الجيش يضبط 81 كلغ “كوكايين”

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن ضبط 81 كيلوغرام من مادة “كوكايين” و 299.023 قرص مهلوس.

وعلاوة على الكمية الكبيرة من الكوكايين، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 385 أشخاص وضبطت 32 مركبة و348 مولدا كهربائيا و172 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 21 شخصا آخر وضبط 15 بندقية صيد و67.620 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 18 قنطارا من مادة التبغ. و19 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 198 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 495 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور