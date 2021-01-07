الجيش يضع مخططا خاصا لعملية التطعيم ضد كورونا وهذه شروط اقتناء اللقاح

الوطني
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الجيش يضع مخططا خاصا لعملية التطعيم ضد كورونا وهذه شروط اقتناء اللقاح
بقلم نسرين محفوف

تدرس المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية وضع مخطط خاص بعملية التلقيح، لفائدة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومواطني المناطق النائية والجنوبية.

وكشف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، اللواء عبد القادر بن جلول، عن تحديد الاجراءات التطبيقية لخوض حملة التلقيح.

واشترط ان تصادق على اللقاح المقتنى المنظمة العالمية للصحة وكذا على فعاليته، مدة الحماية، ومدى الوقاية.

وكذا ضرورة التلقيح او من عدمها بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مناعة قوية وايضا تحديد الجرعات والحقن.

اضافة الى الاجراءات اللوجستية والعملياتية الخاصة بعملية التلقيح، المورد البشري المشرف عليها، اللوجستيك الخاص بسلسلة التبريد.

الى جانب شروط الحفظ، كميات اللقاح المتوفرة او المطلوبة، تحديد الفئات المعنية بعملية التلقيح، مع الاولوية لمن يجابهون الخطر الصحي.


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