الجيش يعثر على الأشخاص المفقودين في صحراء تنزروفت وأنباء عن وفاة طفل وسيدة

أفادت مصادر موثوقة لـ “النهار” أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت صباح اليوم السبت، من العثور على الأشخاص المفقودين وعددهم 06، الذين تاهوا في صحراء تنزروفت، بين رقان وبرج باجي مختار أقصى جنوب ولاية أدرار.

وقد كان هؤلاء الأشخاص، على متن سيارة رباعية الدفع، متجهين نحو برج باجي مختار، حيث أكدت ذات المصادر.

وتبعا لآخر الأنباء الواردةآ فقد تم العثور عليهم من قبل أفراد الجيش بالحدود الغربية، قرب الشريط الحدودي مع موريتانيا.

ومن بينهم سيدة وطفل، توفيا جراء العطش ودرجات الحرارة الشديدة.

فيما وجد الأشخاص الآخرين في وضعية صحية ونفسية حرجة.

وقد تم نقلهم في انتظار وصولهم خلال الساعات المقبلة إلى مستشفى رقان او برج باجي مختار.