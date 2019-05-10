الجيش يعثر على جثة إرهابي بعين الدفلى

عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على جثة إرهابي، كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية، بواد القصب في عين الدفلى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، العملية مكنت أيضا من كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين و 7قنابل مضادة للأفراد

و5 قنابل مضادة للعربات، وثلاثة قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى 300 كيلوغرام من المواد الغذائية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وجانت 18 منقبا عن الذهب.

وضبطت شاحنة و7 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط و12 قنطارا من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب 3500 لتر من الوقود بتندوف.

بالإضافة إلى أكثر من (6300) لتر أخرى من نفس المادة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.