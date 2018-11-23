الجيش يعثر على 15 قنبلة تقليدية بسكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 15 قنبلة تقليدية الصنع و5 بنادق صيد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، فإن العملية التي قام بها الجيش تمت وإثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة رأس بورقاش بسكيكدة.

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش والدرك الوطني بوهران والبويرة، 4 أشخاص.

وأسفرت العملية عن حجز 19.7 كلغ من الكيف المعالج ،2 سيارتين، وبندقية صيد.

في نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست 4 أشخاص وحجزت 5 مولدات كهربائية،

بالإضافة إلى 4 مطارق ضاغطة، و جهازي كشف عن المعادن.

فيما حجزت مفارز أخرى بكل من الطارف، سوق أهراس وتبسة والوادي، 14079 لتر من الوقود، 4 سيارات، 60 قنطارا من مادة ورق التبغ و1470 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ وحراس الحدود محاولة هجرة غير شرعية لـ 43 شخصا بكل من وهران، بني صاف وتلمسان.