الجيش يعثر على 39 هاتف نقال مجهز بقنابل وحزام ناسف بجبل آزان وتباولات والشعرة بتيزي وزو

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، مخابئ للأسلحة والذخيرة، على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو.

يأتي هذا إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو.

وتم بفضل استغلال المعلومات عقب إلقاء القبض على الإرهابي “رزقان أحسن” المدعو “أبو الدحداح” بجيجل، 16 ديسمبر الماضي.

وتم الكشف عن مخابئ للأسلحة والذخيرة تحتوي على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “ستريلا 2M”؛ صاروخ “ستريلا 2M”.

بالإضافة الى مدفع هاون عيار 60 ميليمتر، 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛ 10 قذائف هاون عيار 60 ملم.

وكذا 4 قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7؛ 5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات “ستريلا 2M”، 5 قنابل تقليدية الصنع.

بالإضافة لحزام ناسف؛ 5 مخازن ذخيرة؛ 5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم؛ (39) هاتف نقال مجهز بقنابل تقليدية الصنع.

وكذا 304 طلقة من مختلف العيارات؛ نظارة ميدان؛ 4 حواسيب محمولة ولوازم مختلفة للإعلام الآلي.

بالإضافة إلى معدات تفجير وألبسة ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.