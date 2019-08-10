الجيش يعثر على 59 قذيفة هاون ورشاش ثقيل بمخبأ للأسلحة بتمنراست

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الجيش يعثر على 59 قذيفة هاون ورشاش ثقيل بمخبأ للأسلحة بتمنراست
بقلم عبد الرحمن سالمي

تمكنت مفرزة  تابعة للجيش الوطني الشعبي من كشف مخبا للأسلحة  بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة،خلال دورية بحث و تفتيش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وفي إطار مكافحة الإرهاب و حماية الحدود تم  الكشف عن مخبأ للأسلحة، به رشاش ثقيل  غيار 5.14 ميلمتر مع شريطي ذخيرة.

كما تم العثور في ذات المخبأ على 59 قذيفة هاون و 252 طلقة عيار 23 ميلمتر،262 طلقة عيار 5.14، وماسورة لرشاش ثقيل 5.14.

وفي إطار مكافحة  الجريمة المنظمة  أوقف عناصر حرس الحدود  بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية شخص بحوزته 0 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيماأوقف عناصر حرس السواحل بسكيكدة و الطارف بالناحية العسكرية الخامسة شخص وتم حجز معدات للغطس وألات صيد المرجان

و في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أحبط حرس السواحل بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة محاولات هجرة لـ47 شخص على متن قوارب تقليدية


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