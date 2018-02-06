 الجيش يفتح الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج بتلمسان وسيدي بلعباس  

قامت مفارز للجيش اليوم بالتدخل لفتح طرقات مقطوعة بولايتي تلمسان وسيدي بلعباس على اثر موجة البرد والتساقط الكثيف للثلوج.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار عمليات التدخل التي تنفذها وحدات الجيش عبر مختلف مناطق الوطن لفك العزلة.

وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين بفعل موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج.

قامت اليوم مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتدخل في عدة مناطق من البلاد.

على غرار سيدي بلعباس وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية لفتح الطرقات والمسالك المقطوعة وتقديم العون والمساعدة للسكان”.

واضاف البيان انه تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية من آليات لإعادة فتح الطرقات المغلقة.

وتسهيل حركة المرور وضمان إيصال المساعدات الطبية للمتضررين والعالقين بفعل الثلوج”.