الجيش يفتح مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية أمام الزوار

ينظم الجيش الوطني الشعبي يوم الخميس المقبل، “أبواب مفتوحة وزيارة إعلامية حول الرياضة العسكرية”.

بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون الشهيد “مسعود بوجريو”.

هذه التظاهرة الرياضية الوطنية التي تنظم تحت إشراف الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

والمسجلة ضمن الأنشطة الرياضية العسكرية للموسم الرياضي 2017-2018، ستسمح للمواطنين خاصة الشباب منهم.

بالإطلاع على تاريخ الرياضة العسكرية منذ نشأتها إلى يومنا هذا، والتعريف بتنظيمها، طرق تسييرها، ومختلف مراحل تطورها.

بالإضافة إلى النتائج الرياضية المتحصل عليها من طرف الرياضيين العسكريين، على الصعيد الوطني، العربي، القاري والدولي.

كما سيحظى الجمهور الذي سيحضر هذه التظاهرة بمقابلة نخبة الرياضيين العسكريين الذين شرفوا الجزائر في مختلف المحافل الرياضية الوطنية والدولية.

وكذا متابعة عروض في مختلف الاختصاصات الرياضية، الفنون القتالية، الفروسية والكوكسو.

تبرز المستوى المرموق الذي وصلت إليه الرياضة العسكرية.

هذه التظاهرة الرياضية ستسمح للزوار بالتعرف على القاعة الأولمبية المتعددة الرياضات ومعداتها التقنية الحديثة.

متحف الرياضات العسكرية وكذا مختلف المنشآت الرياضية العسكرية التي تسمح بالتحضير والاسترجاع الأمثل للنخبة الرياضية .