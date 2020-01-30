الجيش يقبض على إرهابي بالعاصمة كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المسيرات السّلمية

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الجيش يقبض على إرهابي بالعاصمة كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المسيرات السّلمية
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض، ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة، على الإرهابي المبحوث عنه “ر. بشير”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، الإرهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السّلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، بعين الصفراء بالنعامة، تاجري مخدرات على متن سيارة سياحية محملة بـ 4 قناطير و86 كغ من الكيف المعالج.

وأشارت وزارة الدفاع أن هذه العمليات، تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا،والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش ومختلف المصالح الأمنية في الحفاظ على أمن ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس باستقرار البلاد.


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