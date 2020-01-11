الجيش يقضي على إرهابيين إثنين بولاية خنشلة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ليلة الجمعة إلى السبت، إثر كمين بمنطقة بودخان، ولاية خنشلة على إرهابيين إثنين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، يتعلق الأمر بالإرهابي عرباوي بشير المكنى “أبو إسحاق” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، والإرهابي زيتوني عمارة المكنى “أبو عبيدة” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001.

حيث مكنت هذه العملية من استرجاع مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف، خمسة مخازن مملوءة، قنبلة تقليدية الصنع، قنبلة يدوية، منظار ميدان وأغراض أخرى.

وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على سلامة بلادنا وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.

وتضاف إلى النتائج التي حققها الجيش الوطني الشعبي منذ مطلع السنة الجارية بتحييد 10 إرهابيين تم القضاء على ستة منهم وإلقاء القبض على أربعة آخرين.