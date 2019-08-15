الجيش يقضي على النمر الهارب من حديقة التسلية في تقرت

تمكنت قوة من الجيش من القضاء على نمر تمكن من الفرار من داخل حديقة تسلية يمتلكها أحد الخواص بمدينة تقرت.

وقد جرت عملية تمشيط ومطاردة للنمر المفترس، قادتها قوة من الجيش، بمساعدة من سكان المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة لعملية المطاردة، العشرات من المواطنين، جنبا إلى جنب مع عدد من أفراد الجيش، مسلحين برشاشات كلاشنيكوف.

كما بيّنت صور ولقطات فيديو مصورة، نشرت منذ لحظات، بعد انتهاء المطاردة، الحيوان المفترس، وهو جثة هامدة، بعد تحييد خطره.

وتقول مصادر محلية، إنه بعدما تعذرت السيطرة على تحركات النمر بعد فراره، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان، صدرت أوامر بتقدير الموقف وإطلاق النار عليه.