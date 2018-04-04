الجيش يقضي على مفتي الإرهاب بولايات الشرق الأمير «أبو زرع»
تنحدر أصوله من ميلة والتحق بصفوف «الجيا» عندما كان ممرضا
عملية الجيش جاءت إثر كمين قرب قرية بودوخة في عين قشرة بسكيكدة
نجح، ليلة أول أمس في حدود الساعة العاشرة ليلا، عناصر الجيش الوطني الشعبي التابعين للفرقة العملياتية المرابطة بقرية الولجة بوالبلوط غربي ولاية سكيكدة، في القضاء على إرهابي في عقده الرابع، إثر كمين محكم في منطقة «الديار العشرة» الواقعة بين حدود بلديتي الولجة وعين قشرة أقصى غرب الولاية قرب قرية بودوخة.
واستنادا إلى مصادر «النهار»، فإن العملية التي أشرف عليها قائد المفرزة تمت بناء على معلومات دقيقة حول تحرك مجموعة إرهابية تتكون من ستة مسلحين بناحية وادي العواشر قرب قرية بودوخة، قصد جمع الأموال والمؤونة، حيث تم نصب كمين محكم مكن من القضاء على إرهابي واحد على الأقل في عين المكان، واسترجاع قطعة سلاح من نوع كلاشنيكوف مزدوجة الذخيرة، حيث لا تزال المنطقة مطوقة عسكريا، وتم شل حركة سير المركبات في اتجاه بلدية الولجة بوالبلوط، قصد ملاحقة فلول الإرهابيين المحاصرين، بينما تم تحويل جثة الإرهابي المقضى عليه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس.
تجدر الإشارة إلى أن الإرهابي المقضي عليه هو «بن كرور فريد» المكنى « أبو زرع» وهو عون «شبه طبي» كان يعمل في القطاع الصحي، وهو من مواليد بلدية القرارم بولاية ميلة، وكان قد التحق بالعمل المسلح الإرهابي سنة 1994 ضمن الجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا» التي كانت تنشط بين حدود ولايتي جيجل وسكيكدة، قبل أن يلتحق بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضمن كتيبة «الفرقان» بمنقطة «مازار» ببلدية العنصر في ولاية جيجل، حيث كلف بالتطبيب والعلاج، قبل أن يعين ضابطا شرعيا للمجموعة الإرهابية.
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