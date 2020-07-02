الجيش يقضي على 12 إرهابيا ويوقف 5 واستسلام 3 آخرين خلال السداسي الاول

افاد بيان الحصيلة الأولية للجيش الوطني الشعبي ان خلال السداسي الأول من السنة الجارية القضاء على 12 إرهابيا وتوقيف 5 آخرين، فيما استسلم 3 آخرين.

ودائما في إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 50 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و3 أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مع كشف وتدمير 153 مخبأ للإرهابيين، 235 قنبلة تقليدية الصنع و23 لغم و أكثر من 112 كغ من المواد المتفجرة و 417،43 كغ مواد كيمياوية لصنع المتفجرات و37 قطعة ديناميت.

في نفس الإطار، تم استرجاع 124 قطعة سلاح من بينها رشاش RPK و22 كلاشنيكوف و 80 بندقية صيد وبندقيتين ماوزر و بندقية قناصة و بندقية مضخية و 15 مسدس آلي، كما تم استرجاع كذلك 53 مخزن ذخيرة و 14 مقذوف و 9700 كبسولة و 28872 طلقة من مختلف العيارات.

وفيما يخص مكافحة الاتجار بالمخدرات، فالحصيلة تشير إلى توقيف 427 تاجر مخدرات و حجز 349،32 قنطار من الكيف المعالج و 5،43 كغ من الكوكايين و 793018 قرص مهلوس.

أما في مجال حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، فقد تم توقيف 2299 شخصا وضبط أجهزة وأدوات تستخدم في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب شملت 908 مولد كهربائي و 653 مطرقة ضغط و 30 آلة تكسير الحجارة و 5 آلات حفر و 99 جهاز كشف عن المعادن.

كما تم أيضا حجز 534 عربة مختلفة الأصناف 922 كيس من خليط الذهب و الحجارة و 1،35 طن من نفس الخليط.

وخلال نفس الفترة، تم إحباط محاولة تهريب 715049 لتر وقود و حوالي 1900 طن من المواد الغذائية و 66000 لتر من زيت المائدة و 183580 وحدة من مواد التنظيف.كما تم تفكيك شبكتين مكونتين من 11 شخصا يتاجرون بالقطع الأثرية.