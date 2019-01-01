الجيش يقضي على 32 إرهابيا ويوقف 25 آخرين سنة 2018

132 إرهابي يسلمون أنفسهم خلال 2018

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي, في عمليات مختلفة خلال سنة 2018، من القضاء على 32 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين, فيما سلم 132 آخرون أنفسهم للسلطات العسكرية.

وفي الحصيلة العملياتية، التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تميزت سنة 2018 بنتائج “معتبرة” في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة.

وذلك من خلال “القضاء على 32 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين, فيما سلم 132 إرهابيا و22 فردا من عائلات الإرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية مع توقيف 170 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وتم خلال سنة 2018، كشف وتدمير 499 مخبأ للإرهابيين و8 ورشات لإعداد المتفجرات.

إلى جانب استرجاع 707 قطعة سلاح (231 كلاشنيكوف، 388 بندقية، 25 مسدسا، 48 رشاشا، 15 قاذف صواريخ).

بالإضافة إلى 399 مخزن ذخيرة، 52 شريط ذخيرة، 94764 طلقة نارية من مختلف العيارات، 42 قنبلة يدوية، 143 حشوة دافعة، 160 مفجر، 457 كبسولة خاصة بالمتفجرات و498 مقذوف.

كما تمكنت، من كشف وتدمير 512 قنبلة تقليدية الصنع، 61 لغم، 32 جهاز اتصال مفخخ، 2224.2 كغ من المواد المتفجرة و1659.87 كغ من مواد كيميائية لصنع المتفجرات”.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من “توقيف 611 تاجر مخدرات، 1800 مهرب لمختلف المواد والسلع، 950 منقب عن الذهب و41 غطاسا بدون رخصة”.

بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 701.995 كغ من الكوكايين, 24.96 طن من الكيف المعالج، 2.2 كغ من الهيروين و509828 قرص مهلوس”.

كما تمكنت من “حجز 945 عربة، 17 طائرة بدون طيار، 78 جهاز اتصال و89 منظارا, 46.18 طن و886120 وحدة من التبغ, 995281 وحدة من مختلف المشروبات, وأزيد من 10 آلاف لتر من الوقود و486 جهاز كشف عن المعادن”.

بالإضافة إلى “1405 مولد كهربائي, 1215 مطرقة ضغط و54 كيسا من خليط الذهب والحجارة و3176788 وحدة من الألعاب النارية”.