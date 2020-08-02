الجيش يقضي على 5 إرهابيين ويوقف 5 عناصر دعم شهر جويلية

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر جويلية المنصرم، من القضاء على 5 إرهابيين، وتوقيف آخر.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش، والتي نشرتها وزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، تم في نفس الفترة، توقيف 5 عناصر دعم الجماعات الإرهابية.

كما تم كشف وتدمير 26 مخبأ للجماعات الإرهابية، و 39 قنبلة تقليدية.

وتم استرجاع بندقيتي صيد وبندقية تكرارية، و5 “كلاشينكوف”، و4 مسدسات آلية، و3 مخازن للذخيرة، و1000 خرطوش، و4 قنابل يدوية.

وفيما يخص حماية الحدود والجريمة المنظمة، تم توقيف 374 شخصا في إطار التهريب والتنقيب عن الذهب، خلال نفس الفترة.

وحجزت وحدات الجيش، 165 مطرقة ضغط، و209 مولد كهربائي و12 جهاز كشف عن المعادن، و18 قطعة ديناميت، و4 أمتار من الفتيل الصاعق، و57 عربة.

بالإضافة إلى حجز 262,7 قنطار من التبغ، و54840 علبة سجائر و78633 لتر من الوقود، و4 “منظار”، و21 كيس من خليط الذهب والحجارة، وآلتين لتكسير الحجارة، وآلتين للصيد المحظور للمرجان.

وكذا 2048 علبة أدوية، و39802 وحدة من المشروبات، و1607640 ألعاب نارية، ومبلغ مالي يقدر بـ2290000 دج.

أما فيما يخص محاربة الاتجار بالمخدرات في بلادنا، تم خلال نفس الفترة، توقيف 77 تاجر مخدرات، وحجز 57.29 قنطار من الكيف المعالج، و314157 قرص مهلوس.

وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، تم في نفس الفترة توقيف 274 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات، وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية لـ562 شخص.