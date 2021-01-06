الجيش يقضي على 6 إرهابيين ويوقف عنصري دعم في ظرف أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، من 30 ديسمبر إلى 05 جانفي، عدة عمليات في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأفضت عملية البحث والتمشيط بمنطقة مسلمون بتيبازة إلى القضاء على ستة 6 إرهابيين.

كما تم خلال العملية استرجاع 6 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة –يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني-.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى.

وتم كشف مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة بإن امناس، وكشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 28 تاجر مخدرات.

وحجزت، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 16 قنطار و20 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش خلال عمليات متفرقة بالنعامة 3 تجار مخدرات وحجزت 844,194 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وتم توقيف تاجري مخدرات ببشار وضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 605 كيلوغرام.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 23 تاجر مخدرات.

وضبطت 170,800 كيلوغرام من الكيف المعالج و127 غرام من مادة الكوكايين و3070 قرص مهلوس في عمليات متفرقة.

وهذا بكل من عين تموشنت، تلمسان، وهران، غرداية، ورقلة، تبسة وبرج بوعريريج.

كما أوقفت مفارز الجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي، 77 شخصا.

وحجزت 12 مركبة و159 مولدا كهربائيا و77 مطرقة ضغط ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 38,3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم توقيف 3 أشخاص وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين و45890 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد.

وكذا حجز 48,2 طن من النحاس و29250 علبة تبغ و4868 وحدة من مختلف المشروبات و384 هاتف محمول.

وهذا خلال عمليات بكل من بسكرة ومستغانم وتلمسان وجيجل والوادي والطارف وأم البواقي وورقلة وتندوف.

وتمّ إحباط محاولات تهريب 8942 لتر وقود بتبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار.

وتم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 17 مغربي بتلمسان وتمنراست وورقلة والنعامة وسيدي بلعباس وتبسة وبجاية.