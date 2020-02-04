الجيش يقضي على 6 إرهابيين ويوقف 3 آخرين شهر جانفي

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على 6 إرهابيين، وتوقيف 3 آخرين، خلال شهر جانفي المنصرم، حسب حصيلة شهرية نشرتها وزراة الدفاع.

وحسب ذات الحصيلة، تم توقيف 28 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، كما استسلم إرهابي، خلال نفس الفترة.

وتم كشف وتدمير 43 مخبأ للجماعات الإرهابية، و59 قنبلة تقليدية، و13 قذيفة ولغمين و250 كغ من مادة الامونيترات، خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للأسلحة والذخيرة المسترجعة، فقد استرجعت وحدات الجيش في شهر جانفي المنصرم، 7 كلاشينكوف و22 بندقية منها: بندقية قناصة و20 بندقية صيد وبندقية مضخية، و3 بنادق يديوية.

كما تم استرجاع 13 مخزن ذخيرة و18200 طلقات من مختلف العيارات و9700 كبسولة و28.73 كغ من مواد كيميائية لصنع المتفجرات و29 قطعة ديناميت، و35 مفجر و27 متر فتيل صاعق.

وفيما يخص حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم خلال نفس الفترة، توقيف 391 شخص وحجز 136 مطرقة ضغط و260 مولد كهربائي و27 جهاز كشف عن المعادن و81 عربة و18.75 قنطار تبغ.

و3730 وحدة من مادة التبغ و253990 علبة سجائر، و171329 لتر من الوقود و1356 علبة أدوية.

بالإضافة إلى حجز 16611 مشروبات و9.94 طن من المواد الغذائية، و50 كغ الومنيوم و25 كغ سيانيد ومضختي ماء و30 آلة لتكسير الحجارة و5 آلات حفر، و295 كيس من خليط الذهب والحجارة ومبلغ مالي قدر بـ700000 دج.

كما تم خلال شهر جانفي2020، تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالقطع الأثرية، تتكون من 5 أشخاص

وتم توقيف شبكة إجرامية مختصة في السطو المسلح مكونة من 6 أشخاص.

وتم استرجاع سيف تاريخي، و293 قطع معدنية تعود للعصر الروماني والاسباني.

وتم في نفس الفترة، توقيف 56 تاجر مخدرات وحجز 48.89 قنطار من الكيف المعالج، و1.135 كغ كوكايين و102959 قرص مهلوس.

وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف 360 مهاجر غير شرعي، وإحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ814 شخص، كما تم إنقاذ شخص من الغرق، حسب ذات الحصيلة.