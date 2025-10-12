الجيش يقف سدا منيعا أمام كل من يحاول العبث بأمن وطننا

أكدت افتتاحية مجلة الجيش، إن ما يحققه الجيش الوطني الشعبي من إنجازات يجسد التزامه وجاهزيته للوقوف سدا منيعا أمام كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وطننا وسكينة شعبنا.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الجديد، أن الجيش يواصل، بكل عزيمة وإصرار، تحمل مسؤولياته الجليلة في الدفاع عن وطننا المفدى وتعزيز سيادته واستقلاله.

وأضافت الإفتتاحية، إن الجيش، المصمم أكثر من أي وقت مضى، على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والأمن يواصل، دون هوادة. مسار العصرنة والتطوير، الذي قطع على دربه أشواطا مديدة، متكيفا ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وتابعت الإفتتاحية، أن الجزائر تواصل بخطى ثابتة وإرادة واثقة، شق مسارها الطموح صوب الوجهة الصحيحة. مـحققة وثبة حقيقية وقفزات نوعية على مـختلف المستويات وفي كافة المجالات والقطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والدبلوماسية. رغم أنف أعدائها وكيد المتربصين الذين لا يحبون الخير لبلادنا ويحاولون عبثا، بكل الطرق، عرقلة مسيرتها وكبح دورها الريادي إقليميا ودوليا.

وفي خضم أوضاع دولية وإقليمية تتسم بالاضطراب والتوتر، وفي ظل ما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات وما يُدبر من مكائد. ورغم كل المحاولات البائسة واليائسة لاستهدافها من طرف أعدائها. ومن طرف العملاء الذين باعوا وطنهم وأنفسهم وضمائرهم بأبخس الأثمان. ستبقى الجزائر شامـخة بفضل وعي شعبنا الأبي وتلاحمه مع جيشه الوطني الشعبي، تضيف افتتاحية مجلة الجيش.