الجيش يكشف أسلحة وذخيرة ويدمر “كازمتين” ببرج باجي مختار وسكيكدة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، 3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف و6 مخازن ذخيرة مملوءة ببرج باجي مختار.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت مخبأين للجماعات الإرهابية خلال عملية تمشيط بمنطقة واد جنان ساهل، بلدية عين زويت ولاية سكيكدة.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بارون مخدرات بحوزته 12.5 كلغ من الكيف المعالج في الأغواط. بينما أوقفت مفررة أخرى 4 منقبين عن الذهب وحجزت جهاز كشف عن المعادن، مولد كهربائي و مطرقة ضاغطة.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 24563 وحدة من مختلف المشروبات و3 شاحنات بكل من الوادي وورقلة وبتمنراست.

من جهة أخرى، يضيف البيان، أحبط حراس السواحل بعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ 24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة و تلمسان.