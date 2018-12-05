الجيش يكشف مخبأ به 20 قذيفة هاون بتينزاواتين

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمتر.

حيث وبعد عملية بحث وتفتيش بمنطقة تينزاواتين الحدودية، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، تم العثور على مخبأ للذخيرة يحتوي على عشرين قذيفة هاون عيار 82 ميليمتر.

و120 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر كمين بمنطقة بن زيرق ببشار، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي كمية من الكيف المعالج.

تُقدر بـ 45 كيلوغرام من الكيف المعالج.

تأتي هذه العمليات لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي.

ولتؤكد مدى اليقظة والإستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.