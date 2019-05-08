الجيش يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للأسلحة والذخيرة بقرب الشريط الحدودي بتمنراست يحتوي على رشاش ثقيل عيار 12,7 ميليمتر ورشاش (01) ثقيل من نوع PKT.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كشفت ذات المصالح، كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات (1735 طلقة) وأغراض أخرى.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 14 منقبا عن الذهب.

وحجزت مركبة رباعية الدفع و10 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط.

من جهة أخرى، تّم توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست وتيارت.