الجيش يكشف مخبأ للذخيرة بتمنراست

تمكنت مصالح الجيش الوطني من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 ميليمتر، قرب الشريط الحدودي بتمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية تمت يوم 5 سبتمبر، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي.

وحسب ذات البيان، أوقفت مفارز للجيش 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ولايتي بومرداس وخنشلة.

من جانب آخر تمّ توقيف 3 أشخاص في مركبة محمّلة 2.17 طن من المواد الغذائية ببرج باجي مختار.

وفي إطار محاربة التهريب، أحبطت عناصر الجيش الوطني محاولة تهريب 12522 لترا من الوقود بكل من تبسة والطارف.

فيما تم توقيف شخص بحوزته طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا بالنعامة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر من الدرك الوطني، 5 مهاجرين غير شرعيين بكل من تلمسان وتبسة.