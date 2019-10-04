الجيش يكشف مخبأ يحتوي على سلاح مضاد للطائرات و6 صواريخ بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الشعبي الوطني من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي لتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن المخبأ يحتوي على سلاح مضاد للطائرات من نوع “ستيريلا 2أم”.

وأضاف البيان أن المخبأ يحتوي على 06 صواريخ من نوع “بي أم _21”

وأفاد نفس البيان، أنه تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية وعين الدفلى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار شخصين.

كما حجزت سيارتين رباعية الدفع، و3,42 طن من المواد الغذائية، لوحة للطاقة الشمسية، وجهاز كشف عن المعادن.

في سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من تبسة، سوق أهراس والطارف سيارتين.

كما حجزت 7558 لتر من الوقود موجهة للتهريب، فيما تم ضبط 7811 وحدة من مختلف المشروبات و2160 كلغ من ورق التبغ بكل من بسكرة والأغواط.