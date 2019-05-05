الجيش يكشف مخبأ يحتوي على 5 صواريخ و10 قذائف مدفعية و20 قنبلة

كشفت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، مخبأ يحتوي على أسلحة وذخيرة، وهذا إثر عملية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، فغن هذا المخبأ يحتوي على:

5 صواريخ م/د للقاذف الصاروخي RPG-7

10 قذائف مدفعية عيار 85 ملم

20 قنبلة للبندقية FLG

28 طلقة عيار 23 ملم.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالوادي.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وجانت ووهران والطارف.