الجيش يكشف ويدمّر 3 قنابل تقليدية ومواد متفجّرة في جيجل

كشفت ودمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بالميلية بولاية جيجل، ثلاث قنابل تقليدية الصنع و أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات.

حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت في بيان لها.

و أوضح ذات البيان أنّ، عناصر الجيش كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالميلية ولاية جيجل بالناحية العسكرية

الخامسة ثلاث قنابل تقليدية الصنع.

بالإضافة إلى أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات منها 50 لتر من سائل حمض النتريك”.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية 66 كيلوغرام من

الكيف المعالج.

فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة 815 كيلوغرام من التبغ الموجه للتهريب”.

و على صعيد آخر، أحبط حراس السواحل بكل من الغزوات و وهران محاولات هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح.