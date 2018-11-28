الجيش يكشف 10 مخابئ للإرهابيين تحتوي على 36 قنبلة و800 غ من “TNT” بباتنة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 10 مخابئ للإرهابيين، أمس الثلاثاء، بمنطقة تاغنة، بلدية لارباع بولاية باتنة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت مصالح الجيش الوطني خلال العملية من تدمير ورشة لإعداد المتفجرات، واسترجاع 36 قنبلة تقليدية الصنع، وقنبلتين يدويتين و465 كبسولة و20 كيلوغرام من المواد الكيميائية المتفجرة.

بالإضافة إلى 800 غرام من مادة “TNT” و4 كيلوغرامات من البارود، ومعدات مختلفة لإعداد المتفجرات، وأدوية وأغراض أخرى.

و في نفس السياق، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة عناصر تدعم العناصر الإرهابية بميلة، أضاف البيان.