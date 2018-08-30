الجيش يكشف 3 مخابئ للإرهاب ويدمّر 4 قنابل تقليدية بالمدية وسكيكدة

كشفت ودمّرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وأربع قنابل تقليدية الصنع.

بكلّ من المدية وسكيكدة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، فإنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتمنراست منقبا عن الذهب.

وحجزت أربع مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكلّ من ميلة ومعسكر وبشار أربعة مهربين بحوزتهم 20203 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ 59 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. في حين تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.