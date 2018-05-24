كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي لولاية سكيكدة، مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت مسدس رشاش من نوع MAT-49 وبندقية صيد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كشفت ودمرت مفارز أخرى بكل من بومرداس وباتنة 05 مخابئ للإرهابيين وخمس 05 قنابل تقليدية الصنع.

وحسب ذات البيان، ومن جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار 08 مهربين.

وضبطت كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ “14400” لتر و”1,75″ طن من المواد الغذائية.

بالإضافة إلى شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت، مهربين إثنين وضبطت “1,2” طن من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بمستغانم شخصا بحوزته بندقيتين مضخيتين.

في حين أوقفوا تاجر مخدرات بحوزته “2,1” كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس.

كما أحبط حراس الحدود محاولة تهريب “247” علبة من حليب الرضّع بتلمسان.

وبالقالة ضبط حراس السواحل 04 أجهزة محظورة لصيد المرجان.

كما تم توقيف 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وورقلة وغرداية.